;

Funcionarios del Ejército es atacado por migrantes en Colchane: utilizó escopeta antidisturbios para repeler agresión

El efectivo aplicó las Reglas de Uso de la Fuerza y usó armamento no letal, logrando disuadir al grupo que había ingresado por un paso no habilitado.

Martín Neut

Ejercito de Chile

Ejercito de Chile / CRISTIAN VIVERO BOORNES

Un funcionario del Ejército fue agredido durante la madrugada de este jueves en un puesto de observación fronterizo en Colchane, región de Tarapacá, por un grupo de seis migrantes que cruzaron al país por un paso no habilitado.

De acuerdo con información de Cooperativa, el uniformado —perteneciente a la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”— fue atacado con piedras mientras cumplía labores de vigilancia en la zona.

Revisa también:

ADN

Desde la institución castrense informaron a La Tercera que el efectivo resultó con lesiones en “brazos y piernas, por un grupo de seis migrantes que ingresaban al territorio nacional por un paso no habilitado”.

El Ejército precisó que el funcionario “empleó técnicas disuasivas según las Reglas de Uso de la Fuerza” y utilizó una escopeta antidisturbios “como medio no letal para repeler la agresión”. Tras el uso del arma, los atacantes huyeron hacia territorio boliviano.

El hecho ocurre en medio de un sostenido aumento de ingresos irregulares en la frontera norte, donde las Fuerzas Armadas mantienen presencia desde 2023 para reforzar el control migratorio.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad