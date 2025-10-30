Funcionarios del Ejército es atacado por migrantes en Colchane: utilizó escopeta antidisturbios para repeler agresión

Un funcionario del Ejército fue agredido durante la madrugada de este jueves en un puesto de observación fronterizo en Colchane, región de Tarapacá, por un grupo de seis migrantes que cruzaron al país por un paso no habilitado.

De acuerdo con información de Cooperativa, el uniformado —perteneciente a la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”— fue atacado con piedras mientras cumplía labores de vigilancia en la zona.

Desde la institución castrense informaron a La Tercera que el efectivo resultó con lesiones en “brazos y piernas, por un grupo de seis migrantes que ingresaban al territorio nacional por un paso no habilitado”.

El Ejército precisó que el funcionario “empleó técnicas disuasivas según las Reglas de Uso de la Fuerza” y utilizó una escopeta antidisturbios “como medio no letal para repeler la agresión”. Tras el uso del arma, los atacantes huyeron hacia territorio boliviano.

El hecho ocurre en medio de un sostenido aumento de ingresos irregulares en la frontera norte, donde las Fuerzas Armadas mantienen presencia desde 2023 para reforzar el control migratorio.