“Con un solo y claro objetivo”: Cristóbal Campos asume nuevo desafío en club del fútbol chileno / LUKAS SOLIS SAEZ

Cristóbal Campos asumió un nuevo desafío en el fútbol chileno. El ex U de Chile fue anunciado como gerente deportivo de Provincial Talagante, equipo que compite en la Tercera División B.

El arquero nacional cumplirá dicha labor en paralelo a los trabajos que está realizando para volver a las canchas, luego del accidente automovilístico que sufrió en 2024 y que derivó en la amputación de su pie derecho.

“Hoy, nuestro querido Cristóbal Campos continúa su incansable lucha por volver a defender nuestro arco bajo los tres tubos; sin embargo, mientras aquello sucede, asumirá un rol clave dentro de nuestra institución”, señaló Provincial Talagante en sus redes sociales.

“Nos llena de orgullo anunciar que Cristóbal Campos será nuestro nuevo Gerente Deportivo, sumándose al trabajo de esta directiva 2026, con un solo y claro objetivo: alcanzar el tan anhelado ascenso”, agregó el cuadro talagantino.