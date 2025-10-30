Luto en Viña del Mar: muere histórico jugador de Everton y campeón con el club en Primera División

Este jueves 30 de octubre, se confirmó el fallecimiento del exfutbolista nacional Erasmo Zúñiga Díaz, a sus 73 años.

A través de sus redes sociales, Everton lamentó la muerte del histórico jugador del club, quien fue campeón del fútbol chileno con los “ruleteros” en 1976: “Everton de Viña del Mar lamenta profundamente el sensible fallecimiento de don Erasmo Alfonso “Monito” Zúñiga Díaz, ex jugador, capitán histórico, abonado vitalicio de nuestra institución y parte de los Héroes del 76“.

“Evertoniano de corazón, Erasmo dedicó su vida al club: debutó a los 16 años defendiendo los colores oro y cielo, fue campeón de Primera División en 1976 y lideró al equipo en la Copa Libertadores de 1977. Su ejemplo de sacrificio y humildad trascendió la cancha; siempre trabajó para forjarse un futuro mejor”, agregó el elenco “Oro y Cielo” por la partida del “Monito”.

Además, Everton destacó el trabajo que hizo Erasmo Zúñiga tras su retiro: “Fundó y presidió la Agrupación de Ex‑Futbolistas Profesionales Oro y Cielo por Siempre, que brinda apoyo a nuestros antiguos jugadores y mantiene vivas las historias del club. Por más de tres décadas transmitió su experiencia en escuelas de fútbol y formó a numerosas generaciones de niñas y niños. Siempre insistió en que el deporte era una herramienta para la vida y que lo importante era formar buenas personas”.

“Agradecemos a don Erasmo por su entrega, liderazgo y humanidad. Su huella quedará por siempre en la historia del club y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”, añadió el cuadro de Viña del Mar.

A lo largo de su carrera como jugador, Erasmo Zúñiga defendió los colores de Everton, Deportes Aviación, Santiago Wanderers y Deportes Laja. Esto, entre las décadas del 70 y 80.