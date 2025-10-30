;

Atención hinchas azules: histórico de la U anuncia su partido de despedida en el Estadio Nacional

El excapitán azul, José “Pepe” Rojas, tendrá su despedida oficial ante los hinchas en el recinto de Ñuñoa.

José “Pepe” Rojas, histórico capitán de Universidad de Chile y campeón de América con La Roja, anunció este jueves su partido de despedida a más de dos años de su retiro como futbolista profesional en febrero de 2023.

El evento, denominado “Adiós Capitán: la despedida de Pepe Rojas”, se celebrará el jueves 29 de enero de 2026, a las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

“Es una alegría tremenda. He estado preparando durante varios meses este momento para poder anunciarlo”, señaló el otrora defensor de 42 años.

“Estoy muy avanzado en los temas de producción y espero que todos los hinchas azules con los que alguna vez compartimos alegrías, victorias y títulos, me acompañen ese 29 de enero”, agregó.

La venta de entradas se informará en los próximos días. Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma Passline, que además será el auspiciador oficial de este homenaje al histórico capitán azul.

Cabe recordar que a lo largo de su trayectoria, Rojas fue capitán y referente de la U durante una de sus etapas más exitosas. Con los azules conquistó seis títulos de Primera División, dos Copas Chile, una Supercopa y la Copa Sudamericana 2011. Además, fue parte de la selección chilena campeona de la Copa América 2015.

