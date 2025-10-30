Alexis Herrera se llevó todo el foco del análisis en torno a la eliminación de la U de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El juez venezolano fue criticado duramente por el exjuez FIFA Pablo Pozo, que en conversación con ADN Deportes cuestionó que no anulara el tanto de Lanús por la mano previa de Eduardo Salvio.

“Lamentablemente, por una situación puntual, no puede ser bien calificado. Se vio clarita por televisión, también en el VAR. Hay una mano evidente, hay una continuidad de jugada e impacta en toda la jugada. Y sale el gol. Debió haber sido anulado el gol y se sancionaba la mano. Será interesante escuchar los diálogos del VAR. La calificación es de nota roja”, enfatizó el exárbitro.

También planteó que el gol de Felipe Salomoni estuvo bien anulado. “Está bien anulado, Di Yorio viene de una posición pasiva e interviene en la jugada, independiente de que viene de un cabezazo largo, como no la toca ningún jugador antes, está bien sancionado. El árbitro fue porque tenía que hacer la interpretación final, el VAR pudo tener dudas. Recordemos que quien toma la decisión final es el árbitro”, comentó, junto con cuestionar que no se haya expulsado a Agustín Cardozo.

“Llama la atención la patada que le pegan al principio a Altamirano. Un árbitro más estricto podría haber puesto roja. Los grandes árbitros se ven del minuto 1 al 90, eso también te dice algo”, cerró Pablo Pozo en ADN Deportes.