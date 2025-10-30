;

FOTO. “El cáncer de Colo Colo”: el potente lienzo que hinchas albos colgaron en el portón principal del Estadio Monumental

Los fanáticos del cuadro “popular” perdieron la paciencia ante la mala campaña que ha tenido el club durante este 2025.

Javier Catalán

“El cáncer de Colo Colo”: el potente lienzo que hinchas albos colgaron en el portón principal del Estadio Monumental

“El cáncer de Colo Colo”: el potente lienzo que hinchas albos colgaron en el portón principal del Estadio Monumental / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Los hinchas de Colo Colo ya perdieron la paciencia con el plantel y la dirigencia del club debido a los malos resultados obtenidos durante este 2025.

Muestra de ello fue el potente lienzo que colgaron simpatizantes albos la mañana de este jueves en el portón por donde los futbolistas ingresan al Estadio Monumental.

Revisa también:

ADN

Jugadores mediocres, dirigentes nefastos. ByN: el cáncer de Colo Colo”, se leía en una tela blanca captada por las cámaras de TNT Sports, la cual estuvo algunos minutos colgada en una reja antes de ser retirada.

Esta manifestación se suma a los cánticos que recibieron los jugadores en el Estadio Nacional luego del empate frente a Deportes Limache el lunes, por el Campeonato Nacional 2025.

El “Cacique” volverá a las canchas este sábado 1 de noviembre, cuando viaje hasta Chillán para enfrentar a Ñublense por la jornada 26 del torneo.

