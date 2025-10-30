;

“Todos saben que soy hincha de Colo Colo... Estoy feliz de poder volver al club y sumarme a este proyecto”

“Espero estar a la altura y empezar a aportar lo más rápido posible”, declaró Braulio Leal tras asumir como nuevo entrenador de la categoría Proyección del “Cacique”.

Bastián Lizama

El exvolante nacional, Braulio Leal, asumió oficialmente este jueves como el nuevo director técnico de la categoría Proyección de Colo Colo, cargo que estaba vacante desde la renuncia de Eduardo Rubio a mediados de agosto.

El otrora volante formado en los albos asumió el desafío tras su última experiencia como entrenador en Magallanes y, en diálogo con los canales oficiales del club, abordó sus primeros objetivos al mando de la serie Sub 20 del “Cacique”.

“Estoy sumamente contento, feliz de volver a trabajar en el club, más allá de que pasaba acá bien seguido, porque todos saben que soy hincha del club. Pero feliz de poder sumarme al proyecto que tiene el club para el fútbol formativo", declaró.

Sobre su regreso al Monumental, Leal señaló que “espero estar a la altura y empezar a aportar lo más rápido posible al proyecto del club. Yo ya tengo experiencia en trabajar en esta categoría. Seguramente la decisión del club y de la gente que definió que yo llegara pasa también por ahí“.

“Es la categoría que está a un paso de subir al plantel profesional, entonces hay muchos detalles que los chicos pueden aprender e integrar cosas que ayuden a achicar ese margen que hay muchas veces entre los jugadores de la juvenil, de la proyección y del fútbol profesional", agregó.

En esa línea, el exvolante remarcó que “espero poder ayudarlos a crecer y entregarle al primer equipo lo mejor preparado posible a los jugadores jóvenes con el ADN Colo Colo, eso lo tenemos que tener".

“Acá en Colo Colo hay que ganar. A mí me gusta ganar jugando bien al fútbol con una idea de juego clara, con un equipo protagonista que presiona alto, que va a intentar someter al rival y desde ahí obviamente ir mejorando individualmente a los jugadores para poder integrar la idea de juego para que nos vaya bien acá, pero principalmente para mejorarlos individualmente para que den el salto el primer equipo", concluyó.

