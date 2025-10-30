Día de Todos los Santos: cómo enseñar a los niños a transformar el miedo a la muerte en aprendizaje emocional

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, no solo es una fecha para recordar a quienes han partido, sino también una oportunidad para que niños y jóvenes aprendan a transformar el miedo a la muerte en un aprendizaje emocional.

Según Constanza Vidal, psicóloga de la Unidad de Apoyo al Duelo de Acoger, red de cementerios católicos, esta conmemoración puede servir para enseñar sobre amor, empatía y la importancia de los recuerdos.

“Cuando los adultos se atreven a conversar con naturalidad sobre la partida de un ser querido, les muestran que sentir pena es parte de querer, y que recordar también es una forma de seguir amando. Así, el miedo se convierte en comprensión, y la pérdida en una lección de vida que los acompaña con amor y fortaleza”, explica.

La especialista advierte que muchas veces los adultos evitan hablar de la muerte por temor a causar tristeza, pero esta actitud puede generar confusión en los más pequeños.

“El silencio genera más confusión que alivio. Cuando los niños comprenden que la muerte forma parte de la vida, desarrollan empatía, resiliencia y una conexión más consciente con el amor y los recuerdos”, expuso.

Vidal sugiere que los rituales tradicionales del Día de Todos los Santos, como encender una vela, compartir anécdotas familiares o visitar un lugar significativo, pueden convertirse en momentos educativos y de encuentro emocional.

“Un niño puede preguntar por qué encendemos una vela, y esa es una oportunidad para decirle que la luz representa el amor que sigue vivo. Son gestos que ayudan a mantener el vínculo desde la ternura, no desde el miedo”, comenta.

Además, la psicóloga explica que cuando los jóvenes entienden que recordar no significa quedarse en la tristeza, sino valorar lo importante que alguien fue en sus vidas, aprenden a mirar la muerte con respeto y esperanza.

“Transformar el miedo en aprendizaje emocional significa ayudar a los niños y adolescentes a poner palabras a lo que sienten, a expresar la pena y también a celebrar la memoria de quienes amaron”, complementó.

Desde Acoger invitan a las familias que han perdido a un ser querido a vivir esta conmemoración como un espacio de conversación, encuentro y aprendizaje, convirtiendo un día de recuerdo en una experiencia de fortalecimiento emocional para los más jóvenes.