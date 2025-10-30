;

Vuelve el “peaje a luca” en tres rutas por fin de semana largo en Chile: estos son los horarios y sectores

Más de 450 mil vehículos saldrán desde la capital entre el jueves y el domingo.

Cristóbal Álvarez

Peaje a luca

Diego Martin

Durante este fin de semana largo, que contempla los feriados del viernes 31 de octubre —por el Día de las Iglesias Evangélicas— y del sábado 1 de noviembre —por el Día de Todos los Santos—, el Ministerio de Obras Públicas anunció la aplicación del “peaje a luca” en las principales rutas de salida de la Región Metropolitana.

La medida busca incentivar que los conductores programen sus viajes en horarios de menor congestión y, con ello, facilitar el flujo vehicular ante la alta demanda prevista. Según estimaciones del MOP, más de 450 mil automóviles saldrán de la capital entre el jueves y el domingo.

El beneficio del “peaje a luca” se aplicará en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur, que concentran la mayor cantidad de desplazamientos hacia la costa, el norte y el sur del país, respectivamente.

Además, el ministerio recordó que habrá medidas complementarias como restricción de tránsito para camiones, reversibilidad en algunos tramos y refuerzos en los servicios de asistencia en carretera.

Salida de la Región Metropolitana:

Ruta 68 (Santiago–Valparaíso): Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa, el jueves 30 de 07:00 a 13:00 horas y el viernes 31 de 07:00 a 10:00 horas.

Ruta 5 Norte (Santiago–Los Vilos): Peaje Las Vegas, ambos sentidos, el jueves 30 de 07:00 a 13:00 horas y el viernes 31 de 07:00 a 10:00 horas.

Ruta 5 Sur (Santiago–Talca): Peaje Angostura, el jueves 30 de 07:00 a 13:00 horas.

Retorno a la Región Metropolitana:

Ruta 68: Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago, el domingo 2 de 07:00 a 12:00 horas.

Ruta 5 Norte: Las Vegas, ambos sentidos, el domingo 2 de 07:00 a 12:00 horas.

Ruta 5 Sur: Peaje Angostura, el domingo 2 de 07:00 a 12:00 horas.

