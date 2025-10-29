Con actividades familiares y misas: cementerios del Grupo Nuestros Parques preparan jornada especial para el Día de Todos los Santos

Con motivo del Día de Todos los Santos, que se conmemora cada 1 de noviembre, los cinco cementerios administrados por Grupo Nuestros Parques esperan recibir a más de 50 mil personas durante el fin de semana largo.

Para facilitar la visita y evitar aglomeraciones, los recintos funcionarán con horario extendido entre las 08:00 y las 18:00 horas Esto, desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Los cementerios que forman parte de esta iniciativa son: El Prado (Puente Alto), El Manantial (Maipú), Santiago (Huechuraba), Canaán (Pudahuel) y La Foresta (La Serena).

“Estamos preparados para recibir una asistencia superior a las 50 mil personas, porque sabemos que las familias eligen esta fecha para honrar la memoria de sus seres queridos”, señaló Erich Sandrock, gerente Comercial de Grupo Nuestros Parques.

Debido a que se esperan temperaturas máximas cercanas a los 30 grados, Sandrock hizo un llamado a la organización y cuidado personal de los visitantes.

“Siempre recordamos que es bueno utilizar protector solar, mantenerse bien hidratado y acudir a los parques con calzado cómodo. En el caso de los adultos mayores, nuestro equipo estará atento para responder ante cualquier inconveniente y facilitar los desplazamientos al interior del parque”, comentó Sandrock.

Día del Encuentro y actividades especiales

Como cada año, Grupo Nuestros Parques preparó un programa de actividades denominado 'Día del Encuentro’, pensado especialmente para las familias. Entre las actividades destacan misas, bendiciones de sepulturas, conciertos de góspel y música popular, ferias de emprendedores y una zona especial para los niños.

El espacio más significativo de esta edición será el 'Árbol de la Vida‘, estructuras simbólicas ubicadas en distintos sectores de los cementerios, donde los visitantes podrán dejar mensajes en cintas de colores dedicados a sus seres queridos fallecidos.

Según Erich, “el propósito es construir un lugar donde se encuentran los recuerdos y las emociones que cada uno de nosotros guarda en memoria de los que ya partieron”.

Horarios de misas y bendiciones

Parque Santiago de Huechuraba : misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 10:00 horas.

: misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 10:00 horas. Parque El Prado de Puente Alto : misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 12:00 horas.

: misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 12:00 horas. Parque El Manantial de Maipú : misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 12:00 horas.

: misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 12:00 horas. Parque Canaán de Pudahuel : ceremonia religiosa, viernes 31 a las 10:00 horas; misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 10:00 horas.

: ceremonia religiosa, viernes 31 a las 10:00 horas; misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 10:00 horas. Parque La Foresta de La Serena: misa y bendición de sepulturas, sábado 1 a las 11:00 y 16:00 horas.

La empresa hace hincapié en que la programación y el horario extendido buscan facilitar la experiencia de las familias y evitar aglomeraciones durante este fin de semana largo.