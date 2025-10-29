Parece inofensivo, pero este error de maquillaje en Halloween puede provocar una reacción severa

A solo horas de Halloween, muchos ya preparan sus disfraces y maquillajes más impactantes. Sin embargo, dermatólogos advierten que detrás del brillo, el látex y los pigmentos intensos se esconde un riesgo real.

Se trata del uso de productos no certificados o de mala calidad, los cuales pueden causar desde irritaciones leves hasta reacciones alérgicas severas.

El error más común

El principal error —según los especialistas— es usar maquillaje de origen desconocido o sin registro sanitario.

Estos productos suelen contener sustancias como plomo, níquel o fragancias sintéticas que pueden generar dermatitis, enrojecimiento y hasta quemaduras químicas.

Por otro lado, para no dañar tu piel a la hora de maquillarte, los expertos recomiendan seguir una rutina de tres pasos para disfrutar la noche sin consecuencias:

Prepara la piel. Limpia e hidrata antes del maquillaje. Si puedes, aplica una capa de base o primer para crear una barrera protectora. Haz una prueba previa. Aplica un poco del producto 24 horas antes en una zona discreta para detectar posibles reacciones. Desmaquíllate correctamente. No uses jabones fuertes. Prefiere agua micelar o aceites limpiadores, y finaliza con crema hidratante.

Además, es clave no compartir esponjas ni brochas, ya que pueden contener bacterias y provocar infecciones cutáneas.

Fiscalizaciones del Seremi de Salud

Finalmente, recordemos que la Seremi de Salud Metropolitana intensificó las fiscalizaciones este año, retirando del mercado más de 6.000 artículos peligrosos, incluidos disfraces inflamables.