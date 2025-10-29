Cobre supera los US$5 por libra y marca récord histórico: podría lograr su mejor desempeño anual desde 2017

La cotización del cobre registró un nuevo hito en la jornada de hoy: el precio por libra superó la barrera de los $5 dólares en la London Metal Exchange (LME), alcanzando US$ 5,02 por libra, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Este comportamiento representa un repunte del 1,38% respecto a la sesión previa.

El ‘metal rojo’ ha sido impulsado por una combinación de factores: por un lado, el fortalecimiento de la demanda internacional; por otro, una oferta que enfrenta crecientes desafíos de producción en diversas regiones. Este desequilibrio entre oferta y demanda ha empujado los precios hacia niveles inéditos en el mercado del cobre.

Desde Cochilco señalan una evaluación más estructurada del mercado para los años venideros. Aunque la institución mantiene un promedio estimado más conservador (de 4,30 US$ por libra para 2025 y 2026) sus proyecciones asumen una demanda global en crecimiento y una oferta que no logra ampliarse al ritmo necesario.

Jaime La Paz, analista de mercados de Zesty, valoró que este repunte, “aunque no alcanza los niveles observados en sus contratos de futuros tras los anuncios de posibles aranceles al metal rojo, impulsa positivamente a la economía local al mejorar la balanza comercial y ejercer presiones bajistas sobre el tipo de cambio”.

“Esto beneficia a las empresas nacionales al reducir sus costos operativos asociados al dólar. A diferencia del alza posterior a los anuncios, el movimiento actual muestra una mayor solidez al ser menos especulativo y no afectar la demanda por incrementos de costos, como ocurrió en aquel episodio”, añade.

“Además, el avance del cobre se enmarca en un aumento generalizado de los metales, respaldado por la debilidad sostenida del dólar, cuyo índice (DXY) se mantiene en los mínimos del año”, concluyó.

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, remarcó que “en lo que va del año, el cobre acumula un alza superior al 26%, en camino a cerrar su mejor desempeño anual desde 2017″.

Asimismo, destacó que “este avance se da en contexto de profunda escasez de ofertas físicas, crecientes disrupciones operativas y un entorno macro que continúa favoreciendo la demanda de metales industriales”.