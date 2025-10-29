Pese a que desempleo baja en Chile: preocupación por alta tasa de desocupación femenina / David Cortes Serey

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer la tasa de desocupación en Chile del trimestre móvil julio-septiembre, el cual registró un descenso respecto al mes precedente.

En detalle, el desempleo en el país se ubicó en 8,5%, bajando 0,2% en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (1,2%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas.

Mientras que en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó un 8,8%, disminuyendo 0,3 pp. en doce meses.

De acuerdo al INE, la estimación total de ocupados creció 1,5% en el último año, la que ha estado incidida por información y comunicaciones (21,3%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,4%).

Sin embargo, la preocupación está en la población femenina, ya que, según sexo, la tasa de desempleo sigue presentando una importante brecha.

En las mujeres, la cifra llegó a 9,1%, bajando 0,1 pp., mientras que en los hombres alcanzó un 8,1%, disminuyendo 0,3 pp.

Por otro lado, la ocupación informal llegó a 26,2%, tras presentar una disminución del 0,8% en el último año.

El descenso en la ocupación informal estuvo principalmente influido por el comercio (-5,1%) y la industria manufacturera (-4,8%).