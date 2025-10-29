Tomás Asta-Buruaga revela la fórmula de Daniel Garnero para el repunte de la UC: “Nos transmite...”

Tomás Asta-Buruaga, defensa de Universidad Católica, habló en la antesala del partido de este fin de semana ante O’Higgins de Rancagua por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025, que asoma como decisivo en la disputa por el cupo “Chile 2” a la próxima Copa Libertadores.

“Estamos contentos, venimos trabajando de muy buena manera toda la semana. Ahora ya nos estamos enfocando en un gran rival como O’Higgins. Tiene grandes jugadores, tiene un buen cuerpo técnico, yo lo tuve el año pasado y sé su forma de trabajar", declaró el zaguero de los cruzados en conferencia.

Respecto a su rival de turno, adelantó que “sé que van a venir con todo para quitarnos el invicto aquí en el Claro Arena y sumar de a tres, porque también están peleando ahí por un Chile 2 como nosotros. Pero nosotros nos enfocamos nosotros, queremos salir con todo como en estos últimos partidos para seguir sumando de a tres”.

En esa línea, Asta-Buruaga apuntó a extender el invicto de la UC en el Claro Arena y reconoció que “estamos súper contentos de jugar acá de local, en nuestro estadio, con nuestra gente. Se notaba que lo extrañábamos muchísimo. Esperamos seguir haciéndonos fuertes de local, seguir sumando de a tres y meternos en una copa internacional, porque Católica tiene que estar sí o sí peleando copas internacionales”.

Por otro lado, el defensor de 29 años reveló las claves del repunte del equipo bajo la dirección técnico de Daniel Garnero. “Él nos ha transmitido mucha confianza a todos. Si te has dado cuenta, en varios partidos hemos tenido bajas y entra otro y lo hace de muy buena manera. Y creo que él nos transmite eso, mucha confianza hacia sus jugadores y está reflejado en los partidos que hemos disputado últimamente”, afirmó.

“Por ejemplo, contra Everton entró (Agustín) Farías que hace tiempo no jugaba e hizo un gran partido, y así entre otros. Creo que nos ha dado la confianza para poder jugar tranquilo y hacerlo de buena manera", remarcó.

Por último, el central de la UC abordó su momento personal y señaló que “me siento bien, contento, con mucha confianza. El cuerpo técnico y mis compañeros me la han transmitido en cada partido que me ha tocado disputar. Si me toca estar este fin de semana, nuevamente a entregarlo todo, aportar mi granito de arena al equipo, que es lo más importante, y seguir esforzándome para seguir jugando”.