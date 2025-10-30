“Aún me queda mucho por hacer reír”: las emotivas palabras de Tachuela Chico antes de someterse a compleja operación

En medio de una compleja situación de salud, el reconocido artista circense Agustín Maluenda, conocido cariñosamente como “Tachuela Chico”, compartió un mensaje lleno de emoción y esperanza previo a someterse a una cirugía cardíaca en la Clínica Alemana.

A través de su cuenta de Instagram, el payaso expresó: “Con mucha alegría y cariño queremos agradecer, mi familia y yo, a todo nuestro público, amigos, familiares, el apoyo y cariño que me han entregado en estos días”.

El querido artista confirmó que “este jueves 30 de octubre tengo un cambio en mi vida, pero también una nueva oportunidad de vivir, gracias a Dios, hoy me realizarán una delicada cirugía cardiaca en la Clínica Alemana a las 16:00 horas. Que Dios bendiga a todo el equipo médico y personal de la clínica, a todos, por su preocupación y su atención, a un payaso que solo ha dedicado su vida a dar alegría”.

“Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad y sé que todo saldrá bien. Gracias a todas las cadenas de oración en todo el mundo por mi persona, desde el director del festival de Montecarlo, la princesa Stefania de Mónaco, hasta las principales personalidades del mundo del circo, también recibir emotivos mensajes de muchos amigos y del mundo del espectáculo”, continuó.

Finalmente, Tachuela Chico cerró su mensaje con palabras de optimismo y entrega. “Desde que ingrese a mi cirugía quedo en las manos de Dios. Sé que aún me queda mucho por hacer reír, es un momento importante en mi vida, pero estoy lleno de energía y el amor de Dios”, concluyó.