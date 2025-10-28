;

VIDEO. “Lo llevamos de urgencia”: Pastelito conmociona al revelar el complejo estado de su salud de su padre Tachuela Chico

El artista circense y participante de “Fiebre de Baile” entregó detalles del crítico momento que está atravesando Agustín Maluenda.

El reconocido payaso chileno Agustín Maluenda, más conocido como “Tachuela Chico”, se encuentra internado de urgencia en la Clínica Alemana, según confirmó su hijo Agustín Maluenda Ríos, “Pastelito”.

La noticia fue dada a conocer en Fiebre de Baile. “Quiero tomarme un poquito de mi tiempo para saludar a mi papá, mi papá está en la Clínica Alemana ahora, lo llevamos de urgencia, no sabía qué tenía. En Italia, en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá”, relató el papá de “Junior”, otro querido payaso del Circo de Pastelito y Tachuela Chico.

Pastelito agregó con emoción que “estamos la familia muy contentos porque gracias a Dios le da una nueva oportunidad para vivir y eso nos tiene muy felices porque mi papá es un hombre fuerte, es un hombre que ha dedicado su vida a hacer reír y creo que va a seguir por muchos años más, así que mi papá está ahora en la clínica”.

“Mucha gente me ha preguntado, no queríamos decir nada, pero creo que mi papá se merece que la gente sepa qué está pasando y como nosotros somos creyentes pedimos que oren por mi papá, porque tiene una operación muy complicadita”, continuó.

Finalmente, el artista expresó: “Y bueno te amo papito y este baile y este día te lo dedico a ti. El opening que hicimos también es para ti. Sabemos que Dios te va a poner de nuevo en tu pista. Y también a mi tío Pedro, un tío que también cayó enfermito, se pusieron de acuerdo los dos esta semana para hacernos sufrir, pero sabemos que Dios siempre da oportunidades y yo creo que ellos van a estar bien”.

