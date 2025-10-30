Aún hay mucho por ver en el universo de “El conjuro”: Warner Bros. ya está trabajando en un nuevo proyecto

El universo de El Conjuro sigue expandiéndose. A pesar de que Los últimos ritos había sido presentada como la última entrega de la saga, su extraordinario desempeño en taquilla llevó a Warner Bros. y New Line Cinema a replantear sus planes.

Los estudios ya trabajan en una precuela que explorará los primeros años de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, abriendo así un nuevo capítulo dentro de una de las sagas más exitosas del cine de terror moderno.

El proyecto se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y contará con la participación de los guionistas Richard Naing e Ian Goldberg, veteranos de la franquicia y responsables de títulos recientes como La monja 2 y la propia Los últimos ritos.

En tanto, el francés Rodrigue Huart, premiado en el festival SXSW 2024 por su cortometraje Transylvanie, está en conversaciones para dirigir la película, que marcaría su debut en el largometraje.

Aunque todavía no se ha confirmado si Vera Farmiga y Patrick Wilson retomarán sus papeles como los Warren, todo indica que esta nueva entrega se centrará en los orígenes de la pareja de investigadores, lo que podría implicar un cambio de reparto.

Esta nueva apuesta parece ser mucho más jugada que las anteriores, ya que si bien llega un momento de gran impulso para la franquicia, se había instalado la idea de un cierre definitivo.

Hay que tener en cuenta que parte de su éxito se debe a su capacidad de mantener presupuestos moderados y altos márgenes de ganancia, lo que la convierte en una idea atractiva.

Llegada a la televisión

Actualmente, HBO trabaja actualmente en una serie ambientada en el mismo mundo de las películas, con Nancy Won como guionista principal y showrunner.

Aunque los detalles del argumento permanecen en reserva, la producción promete expandir la mitología del universo creado por James Wan y Peter Safran, quienes han estado involucrados en todas las entregas de la saga.

Con este nuevo proyecto, Warner Bros. y New Line confirman que los espíritus del universo de El conjuro aún tienen mucho por manifestarse.