Un fin que no fue el final: “El Conjuro” tendrá una nueva serie en HBO Max

Hace menos de una semana se estrenó El conjuro: Los últimos ritos y ha captado la atención del público que llegó en masa a las salas de cine, permitiendo que la película establezca importantes récords.

El filme fue presentado como el cierre de la franquicia que ha sabido dominar el género de terror durante los últimos años.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer que este estreno no será lo último que veremos relacionado a la saga de los Warren.

Y es que según reveló Variety, Warner Bros. está trabajando a paso firme en una serie que llegará a HBO Max, expandiendo aún más la historia.

El proyecto ya estaba en carpeta hace un tiempo, aunque no se había oficializado y existían más dudas que certezas, sin reportar avances significativos.

Ahora, desde la fuente indicaron que la serie ya incorporó a su escritora, productora ejecutiva y showrunner. Todas estas labores recaen en Nancy Won.

Además, Peter Cameron y Cameron Squires se han unido al equipo como guionistas. Y si bien las expectativas vuelven a elevarse en torno al proyecto, desde HBO no se han referido al respecto.

Won es reconocida por su trabajo en series como Jessica Jones, Little Fires Everywhere y Supernatural, por lo que su experiencia en el género de terror y su habilidad para desarrollar tramas complejas la convierten en una elección destacada para liderar este proyecto.

Por su parte, Cameron y Squires han trabajado en varios proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo WandaVision, Moon Knight y Agatha All Along, siendo nombres de peso en la industria.

Con un equipo creativo de alto nivel y el respaldo de una franquicia exitosa, la serie de The Conjuring promete ofrecer una experiencia aterradora y cautivadora para los fanáticos del género.

Ahora solo queda esperar por más detalles y ver de qué forma es recibida, sobre todo luego de que se presentara Los últimos ritos como el cierre.