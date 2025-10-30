Estas son las mejores series y películas para maratonear la noche de Halloween en streaming
El cine de terror nos ofrece programas únicos, cintas inolvidables, apuestas interesantes y grandes clásicos.
Estamos en vísperas de la noche de Halloween, una de las celebraciones que ya se arraigó en diferentes culturas a nivel internacional y que genera altas expectativas.
Son varios los panoramas y actividades que asoman como un plan ideal este 31 de octubre, pero sin duda alguna, las películas de terror siempre son una buena idea.
Hoy en día, el cine no es la única alternativa para disfrutar de buenas historias. Y si bien el hecho de ir a una sala con la pantalla grande es una experiencia única, los servicios de streaming se han vuelto una alternativa muy popular.
Revisa también:
La posibilidad de acceder a una amplia variedad de títulos (incluyendo series y documentales) desde la comodidad del hogar o donde sea, y al ritmo de cada quien, resulta ser muy atractiva.
Es por eso que a continuación te dejamos algunas recomendaciones de cintas de terror para ver en algunos de los servicios de streaming más populares.
Netflix
- Halloween (2018).
- Slenderman (2018).
- Eli (2019).
- Prey for the Devil (2022).
- El abismo del infierno (2022).
HBO Max
- El exorcista: La versión que usted nunca vio (2000).
- La monja (2018).
- La hora de la desaparición (2025).
- It: Bienvenidos a Derry | Serie (2025).
- Pecadores (2025).
Prime Video
- La trampa del ratón (2024).
- Five nights at Freddy’s (2023).
- El exorcista del papa (2023).
- El hombre del saco (2024).
- Terrifier (saga completa).
Disney+
- Dos hermanas (2003).
- La habitación del horror (2020).
- El meme maldito (2022).
- Boogeyman: Tu miedo es real (2023).
- La primera profecía (2024).
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.