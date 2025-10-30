“Hello Kitty” da el gran salto de la mano de Warner Bros. y llegará a los cines

Después de años de desarrollo, Hello Kitty finalmente dará su salto a la pantalla grande. Warner Bros. Pictures Animation y New Line Cinema confirmaron que el icónico personaje llegará a los cines.

La noticia se dio a conocer, sin muchos rodeos, a través de una publicación de Instagram, donde podemos ver a la protagonista de esta marca celebrando su nuevo paso junto a WB con el texto: “Hello Hollywood”.

Según el comunicado de la compañía, la película marcará “el debut cinematográfico de Hello Kitty en Hollywood, mientras ella y sus amigos emprenden una aventura que seguro encantará a audiencias de todas las edades”.

La dirección estará a cargo de Leo Matsuda, conocido por el cortometraje Inner Workings y su trabajo como artista de historia en filmes como Zootopia y Ralph el demoledor. El guion más reciente fue escrito por Dana Fox, reconocida por su trabajo en Wicked.

En la producción, Beau Flynn de FlynnPictureCo. lidera el proyecto tras casi una década de negociaciones con Shintarō Tsuji, fundador de Sanrio, para obtener los derechos del personaje. Shelby Thomas supervisará la película por parte de la firma.

El proyecto anunciado por primera vez en 2019 representa la primera vez que Sanrio licencia los derechos cinematográficos de Hello Kitty para un largometraje en inglés. Todavía no se sabe si Kitty White hablará en la película, ya que en series anteriores se mantuvo completamente silenciosa.

Sin embargo, no sería extraño ver a otros personajes del universo Sanrio, como Gudetama, My Melody o Little Twin Stars, aparecer junto a ella en esta aventura cinematográfica.

Con este estreno, Warner Bros. y Sanrio buscan no solo llevar a Hello Kitty a una audiencia global, sino también consolidar su presencia cultural fuera de Japón.

Para los fanáticos de todas las edades, la película promete ser una nueva forma de disfrutar a un personaje que ha acompañado a varias generaciones.

El estreno de la película cinematográfica de Hello Kitty está agendado para el 21 de julio de 2028, por lo que aún habrá que esperar un tiempo, donde se irán liberando diversos detalles poco a poco.