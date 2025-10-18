;

Hombre es hallado muerto con múltiples heridas cortopunzantes en Isla de Maipo

La PDI indaga el homicidio y busca al atacante, quien se dio a la fuga tras el crimen.

Durante la madrugada de este sábado, fue encontrado sin vida un hombre adulto en plena vía pública de la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana, con múltiples heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.

El comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, confirmó que un equipo especializado trabaja bajo instrucción de la Fiscalía Metropolitana Occidente para esclarecer el crimen.

Un equipo multidisciplinario de la PDI tomó conocimiento de la Fiscalía Occidente de la muerte de una persona en la vía pública en la comuna de Isla de Maipo”, comenzó infornmando.

En esa línea, detalló que “los antecedentes preliminares indican que la víctima habría sido atacada por un sujeto desconocido que le habría inferido al menos cuatro heridas cortopunzantes en la zona torácica y en la zona craneal”.

De acuerdo con las primeras pericias, el agresor huyó del lugar tras el ataque. La PDI desarrolla peritajes y revisión de cámaras para identificarlo.

“Se están realizando las primeras diligencias en el sentido de entrevistas de testigos, levantamiento de cámaras de seguridad y de todo tipo de evidencia. Mayores antecedentes son materia de investigación”, cerró Acuña.

