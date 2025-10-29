Santiago Morning se defiende tras la nueva sanción de la ANFP: “Hemos actuado conforme a las normas”

Como viene siendo costumbre, los ascensos y descensos en la Primera B se definirán en los escritorios, y el gran protagonista de este año es Santiago Morning.

El “Chago”, que momentáneamente está perdiendo la categoría, volvió a recibir una sanción por parte de la ANFP y, este miércoles, mediante un comunicado en redes sociales, mostró su postura ante la situación.

“El día 28 de octubre fuimos notificados del veredicto emitido por el Tribunal de Disciplina de la ANFP respecto a la causa derivada de las denuncias de Magallanes y Cobreloa. Con relación a ello, informamos que lo anterior sigue en proceso, toda vez que falta conocer el contenido y los fundamentos de la sentencia, para presentar el recurso de apelación respectivo. Todo lo anterior, a falta de conocer la resolución del TAS”, comenzaron desde el “Chago”.

“Lamentamos la situación particular y queremos informar que, como institución, seguiremos avanzando en este proceso bajo el pleno convencimiento de que Club de Deportes Santiago Morning S.A.D.P. ha actuado en conformidad y observancia de las normas de las bases del Campeonato Nacional de Primera B”, continuaron.

Lo que pudo saber el equipo de ADN Deportes es que la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al que el club “Microbusero” acudió por la resta de nueve puntos con la que comenzó el torneo, debería llegar antes del 31 de octubre.

“Queremos destacar y agradecer la entrega, resiliencia y profesionalismo de nuestros jugadores, cuerpo técnico y funcionarios. Este grupo ha debido enfrentar grandes desafíos y dificultades esta temporada y, con mucha fuerza y convencimiento, ha superado cada una de las barreras, obteniendo deportivamente 35 puntos en el campeonato hasta la fecha”, sentenciaron desde Santiago Morning.