El partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores entre Racing de Avellaneda y Flamengo ha sido retrasado; en vez de arrancar a las 21:30, comenzará a las 21:50 horas de Chile.

Esto se debe a que el bus que transportaba a la delegación del equipo brasileño se retrasó al llegar al Estadio Presidente Perón, más conocido como “El Cilindro”.

Según los reportes desde Argentina, el vehículo del plantel del “Mengao” quedó atrapado en una fuerte congestión en el puente Pueyrredón, donde los autos permanecieron inmóviles durante varios minutos.

Fue el propio Flamengo quien solicitó a Conmebol retrasar el partido 20 minutos, moción que fue aceptada, por lo que Erick Pulgar (titular) y compañía podrán realizar la entrada en calor como corresponde.