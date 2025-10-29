;

VIDEO. Semifinal vuelta de Copa Libertadores: bus de Flamengo llegó tarde y el partido ante Racing se retrasa 20 minutos

El encuentro, que debía comenzar a las 21:30, finalmente arrancará a las 21:50 de Chile.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ruano Carneiro

El partido de vuelta de semifinales de la Copa Libertadores entre Racing de Avellaneda y Flamengo ha sido retrasado; en vez de arrancar a las 21:30, comenzará a las 21:50 horas de Chile.

Esto se debe a que el bus que transportaba a la delegación del equipo brasileño se retrasó al llegar al Estadio Presidente Perón, más conocido como “El Cilindro”.

Según los reportes desde Argentina, el vehículo del plantel del “Mengao” quedó atrapado en una fuerte congestión en el puente Pueyrredón, donde los autos permanecieron inmóviles durante varios minutos.

Fue el propio Flamengo quien solicitó a Conmebol retrasar el partido 20 minutos, moción que fue aceptada, por lo que Erick Pulgar (titular) y compañía podrán realizar la entrada en calor como corresponde.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad