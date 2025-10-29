En medio del Mundial Sub-20, los integrantes del programa AIPS “Young Reporters” realizaron una visita al Sitio de Memoria del Estadio Nacional, un recorrido que los conectó con la historia reciente de Chile y el vínculo entre deporte y derechos humanos.

La actividad fue guiada por Marcelo Acevedo, presidente de la organización, quien repasó los hechos ocurridos en 1973, cuando el recinto deportivo fue utilizado como centro de detención durante la dictadura militar.

El grupo recorrió el camarín de mujeres, la Escotilla 8 y el memorial que recuerda a las víctimas, donde se lee la frase: “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”.

El recorrido concluyó en los antiguos camarines del recinto, donde se relataron testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el lugar. Por otro lado, la experiencia dejó una profunda impresión en los jóvenes comunicadores.

Las experiencias

La periodista colombiana Valentina Florez destacó al Círculo de Periodistas Deportivos de Chile que “permite entender el contexto del lugar y cómo el aspecto político también influye en el deporte”.

En tanto, Ettiane Castillo, reportero de AIPS México, expresó que sintió “emociones encontradas al ver cómo un espacio de celebración deportiva también fue testigo de la crueldad humana”.

Para los visitantes, la jornada reafirmó el poder del deporte como reflejo de la memoria colectiva y la historia de los pueblos.