Los loínos se metieron inesperadamente en la pelea por el ascenso, complicando también el cierre de la temporada.

Carlos Madariaga

Primera B: las chances que tiene Cobreloa para aspirar al título tras el fallo del Tribunal de Disciplina

Primera B: las chances que tiene Cobreloa para aspirar al título tras el fallo del Tribunal de Disciplina / Cristofer Devia/ Uno noticias

Ayer martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP provocó un remezón en la Primera B luego de entregar su fallo en torno a la denuncia contra Santiago Morning por tener a Esteban Paredes como ayudante sin estar habilitado para aquello.

La resolución dejó al “Chago” con una derrota de 3-0 ante Cobreloa y con otra caída por idéntico marcador ante Magallanes, cuestión que cambia de manera importante la tabla.

Todo, pues los loínos pasaron de una caída 3-0 a recuperar seis tantos en la diferencia de gol y llegar a 50 puntos, lo que los mete, inesperadamente, en la pelea por el título.

Esto considerando que se encuentran a dos unidades de Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, que se enfrentan entre sí el sábado en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Si cualquiera de los dos gana, se hará inalcanzable para Cobreloa. Sin embargo, si hay empate, se abre otro escenario, a la espera de lo que ocurra el domingo, cuando los de Calama visiten a Curicó Unido.

En el caso de que se dé una igualdad entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, los loínos tienen que ganar por seis o más goles de diferencia.

¿Qué pasa en ese caso? Los tres equipos quedarían igualados con 53 puntos, forzando un partido de definición entre los dos con mejor diferencia de gol, que pasarían a ser Deportes Copiapó y Cobreloa, pues los “Zorros del Desierto” tendrían más goles marcados que el “Campanil”.

La apelación de Santiago Morning

Considerando que el fallo del Tribunal de Disciplina fue de la primera sala, el “Chago” puede recurrir a la segunda sala, cuestión que lleva a que la ANFP no cambie la fecha del partido de Cobreloa para que sea paralelo al de Deportes Copiapó-Universidad de Concepción, pues la sanción está a firme.

Para peor, el hecho que exista esa instancia legal llevará a otro lío, pues hasta que no se pronuncie la segunda sala, no se podrá calendarizar la Liguilla de Ascenso, considerando que, en función de los resultados que se den, pueden cambiar los siete elencos que disputarán la postemporada. En suma, fútbol de escritorio en todo su esplendor.

