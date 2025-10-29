;

Robinho rompe el silencio desde la cárcel y cuenta cómo es su vida en prisión: “Han dicho mentiras”

El exfutbolista brasileño está cumpliendo una condena de 9 años de cárcel por el delito de violación grupal contra una mujer albanesa.

Robinho, exfutbolista del Real Madrid, Milan, Manchester City, entre otros clubes, permanece encarcelado en una prisión de Tremembé (São Paulo, Brasil), desde marzo de 2024.

El otrora delantero de la selección brasileña está cumpliendo una condena de 9 años de cárcel por el delito de violación grupal contra una mujer albanesa, ocurrido en 2013, en Italia.

Tras varios meses privado de libertad, el exjugador decidió hablar para un canal comunitario del municipio donde se encuentra. Ahí, contó cómo es su vida en prisión y desmintió rumores sobre supuestos tratos especiales por su pasado en el fútbol.

“Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás reclusos. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato diferente. Cuando llega la hora de trabajar, hago todo lo que pueden hacer los demás reclusos. Si queremos jugar al fútbol, ​​podemos hacerlo los domingos que no hay trabajo”, comentó Robinho.

“Nunca he tenido ningún tipo de beneficio. Las visitas son los sábados o domingos. Cuando mi esposa no viene sola, viene con mis hijos. Las visitas son iguales y el trato es el mismo para todos”, remarcó el atacante que jugó dos Mundiales con Brasil (2006 y 2010).

En la misma línea, aclaró: “Han estado diciendo mentiras de que soy un líder, de que tengo problemas psicológicos. Nunca he tenido eso, ni he tenido que tomar medicamentos”.

“A pesar de lo difícil que es estar en una penitenciaría, gracias a Dios siempre he tenido la cabeza fría y estoy haciendo todo lo que puede hacer cualquier recluso”, agregó el exfutbolista de 41 años.

Por último, el brasileño mencionó que el objetivo del sistema penitenciario es “es reeducar y resocializar a quienes han cometido errores. Nunca he tenido ningún tipo de liderazgo aquí, en ningún lugar. Los guardias mandan aquí y los reclusos simplemente obedecemos”.

