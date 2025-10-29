Histórico estadio del fútbol chileno se alista para importante remodelación: inversión supera los $900 millones

El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sede de importantes competencias nacionales e internacionales, será sometido a un proceso integral de modernización de su sistema de iluminación.

El proyecto, que fue aprobado por el Concejo Municipal, contempla una inversión cercana a los 960 millones de pesos, financiados por el municipio de Coquimbo.

La iniciativa responde a la necesidad urgente de reemplazar los 130 focos de alumetálico existentes, tecnología que ya no se fabrica ni se encuentra disponible en el mercado, generando frecuentes fallas en las líneas de fase y una alta contaminación lumínica.

El nuevo sistema incorporará 170 focos LED de última generación, con mayor potencia, mejor rendimiento lumínico y eficiencia energética, además de un sistema de encendido y control electrónico moderno que permitirá reducir el consumo sin afectar la calidad de la iluminación.

“Sabemos que es una inversión importante, pero necesaria. El municipio tiene los recursos, y lo peor que podría pasar es que, por no estar a la altura de las exigencias técnicas, la Conmebol nos impida que Coquimbo Unido juegue de local en el Francisco Sánchez Rumoroso. Con esta modernización cumpliremos con la norma lumínica y, además, reduciremos uno de los principales focos de contaminación lumínica de la comuna”, afirmó el alcalde Ali Manouchehri.

El jefe comunal también destacó que esta mejora permitirá posicionar al recinto a nivel internacional, beneficiando tanto al fútbol como a otras disciplinas. “Queremos que el estadio sea un espacio que cientos de personas puedan disfrutar con seguridad y calidad. Paralelamente estamos trabajando en el proyecto para la pista atlética, que podría trasladarse o ser renovada, dependiendo de su viabilidad técnica”, agregó Manouchehri.

Con estas obras, se espera que el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso no solo se sitúe a la vanguardia tecnológica, sino que también cumpla con los estándares internacionales, consolidándose así como uno de los recintos deportivos más modernos del norte del país.

