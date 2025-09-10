CMF llama a Blanco y Negro a repetir junta de accionistas por estados financieros: desestima irregularidades de Mosa / Diego Martin

En el pasado mes de junio, Aníbal Mosa recibía la amenaza en torno a un posible fin anticipado de su presidencia en Blanco y Negro.

Todo luego que la junta de accionistas del club no aprobase los estados financieros correspondientes al año 2024.

Uno de los principales problemas estaba en lo planteado por el “bloque Vial” en torno al contrato entre Blanco y Negro con la empresa DG Medios, donde se acusaba que los dineros percibidos para el desarrollo de conciertos en el Monumental se habían incluido erróneamente en las cuentas del año pasado.

Ante estos cuestionamientos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se pronunció al respecto este miércoles, planteando que "esta Comisión no cuenta con evidencia que la contabilización de la modificación del contrato celebrado entre DG Medios y Blanco y Negro S.A. en los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, pudiera ser objetable desde el punto de vista contable, por lo que no se visualizan fundamentos técnicos para el rechazo de los aludidos estados financieros".

Así las cosas, Aníbal Mosa se anota un triunfo a nivel económico, pero igualmente se debe volver a convocar una junta de accionistas.

“Esta Comisión instruye al Directorio de su representada en orden a adoptar las medidas tendientes a celebrar a la mayor brevedad una nueva junta de accionistas con el objeto de aprobar los estados financieros y el balance al 31 de diciembre de 2024 con el respectivo informe de sus auditores externos, así como de la memoria anual correspondiente”, remarcaron, con lo que en dicha instancia se deberá plantear, por parte del “bloque Vial”, si tienen pruebas para demostrar alteración en el contrato con DG Medios.