Braulio Leal será el nuevo entrenador de la serie Proyección de Colo Colo / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Este miércoles se reunió el directorio de Blanco y Negro para tomar definiciones en torno a la organización de Colo Colo.

Al respecto, uno de los elementos que se resolvió fue al nuevo director técnico de la categoría Proyección del “Cacique”, el cual se encontraba sin entrenador designado.

Desde la renuncia de Eduardo Rubio a mediados de agosto, Héctor Tapia, que es el jefe del fútbol formativo de Colo Colo, estuvo a cargo del plantel.

Según información de ADN Deportes, la directiva de Blanco y Negro llegó a acuerdo para que Braulio Leal sea el nuevo DT de la Proyección del elenco popular.

El exvolante, formado en Colo Colo, fue parte del plantel entre 2000 y 2004, más un segundo período entre 2005 y 2026. Ahora tendrá la chance de asumir como director técnico en las series menores del elenco popular.