Prensa del Congreso acusa la existencia de un “búnker” para proteger Antonio Ulloa durante votación por AC

La Agrupación de Prensa del Congreso Nacional denunció nuevas trabas al trabajo periodístico durante la sesión en que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 141 votos a favor, la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa, implicado en el caso Hermosilla por tráfico de influencias, soborno y cohecho.

El gremio acusó que el edificio se convirtió en un “búnker”, con bloqueo de pasillos y cierre de accesos al ministro.

“Nos confinaron al hall El Pensador con el propósito explícito de impedir que abordáramos al ministro”, señalaron, agregando que personal de seguridad lo escoltó hasta su vehículo para evitar registros audiovisuales.

Desde la Cámara de lavan las manos

La agrupación advirtió que esta práctica repite episodios previos ocurridos durante la acusación contra el exdelegado presidencial Gonzalo Durán, cuando también se limitaron los desplazamientos de la prensa.

El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, aseguró no tener conocimiento de las restricciones, mientras el secretario general, Miguel Landeros, defendió el protocolo al señalar que el Congreso “no es un espacio público, sino un lugar con función pública”.

Los comunicadores calificaron las medidas como un “retroceso en transparencia” y pidieron que “cese esta escalada de obstrucciones”, advirtiendo que podrían repetirse durante la próxima acusación contra el exministro Diego Pardow.