Senador Ossandón propone limitar “supersueldos” en el Congreso: 181 funcionarios ganan más que el Presidente

La propuesta apunta a establecer un límite máximo para las remuneraciones de los trabajadores de la Cámara.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), presentó al Presidente Gabriel Boric un borrador de proyecto que busca poner fin a los llamados “supersueldos” en el Congreso Nacional.

La propuesta apunta a establecer un límite máximo para las remuneraciones de los funcionarios de la Cámara, el Senado y la Biblioteca del Congreso, de modo que nadie gane más que el Mandatario.

El documento, elaborado por el equipo de Ossandón, requiere el respaldo de La Moneda para avanzar, ya que implica una reforma con impacto fiscal, una facultad exclusiva del Presidente de la República.

181 funcionarios ganan más que el Presidente

El anuncio coincide con la revelación de que 181 trabajadores del Congreso perciben sueldos superiores a los del propio Presidente Boric y los parlamentarios, lo que equivale al 17,8% del personal del Poder Legislativo.

Ossandón aclaró que su propuesta no afectará los salarios actuales, ya que incluye un artículo transitorio que garantiza que ningún funcionario verá disminuidos sus ingresos líquidos.

“Aquí no le van a bajar el sueldo a nadie. Pero si no enfrentamos este problema, esto puede reventar”, advirtió el senador.

