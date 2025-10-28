Vicepresidente de la UCI propone traer Mundial de Ciclismo Ruta a Chile tras el éxito de la modalidad pista: “Es mi sueño”

El Mundial de Ciclismo en Pista realizado en Chile fue todo un éxito para el deporte nacional y su afán de seguir albergando competencias del más alto nivel internacional.

No solo las autoridades chilenas destacaron la buena organización del evento; el propio Enrico Della Casa, presidente de la Unión Ciclista Europea y vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), tuvo solo palabras de elogio para el torneo.

“Primero que todo, creo que este Mundial ha tenido una gran organización. La gente, los voluntarios y el Comité Organizador Local trabajaron muy bien. Un lindo velódromo, un lindo público. Es importante destacar que he recibido muchos mensajes desde Europa sobre las grandes imágenes que se han visto en televisión”, comenzó diciendo el dirigente.

“La pista del velódromo es muy rápida, y la calidad de la superficie es perfecta. Es una pista de madera pintada y muy bien mantenida. Por eso los corredores la han amado, han pasado un gran momento y tuvimos muy buenos rendimientos”, agregó.

La posibilidad de traer un Mundial de Ciclismo en Ruta a Chile

Della Casa cree que nuestro país está preparado para dar el siguiente paso y señaló: “Nuestro sueño sería organizar campeonatos mundiales de ruta en Sudamérica, porque es nuestro principal evento a nivel UCI. Es el único en el que podemos mostrar la ciudad y el país. Tratamos cada año de sumar una nación para hacerlo, y continuaremos en esa línea”.

“Tuve la opción de visitar Santiago. Es una hermosa ciudad, y tener campeonatos mundiales de ruta allí sería fantástico, en mi opinión. Pero ese es mi sueño, el sueño de la UCI: venir a Sudamérica para un campeonato mundial de ruta en el futuro”, sentenció el dirigente.