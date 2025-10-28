;

Vicepresidente de la UCI propone traer Mundial de Ciclismo Ruta a Chile tras el éxito de la modalidad pista: “Es mi sueño”

“Santiago es una hermosa ciudad y tener campeonatos mundiales de ruta allí sería fantástico”, dijo Enrico Della Casa, el segundo a bordo en la Unión Ciclista Internacional.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

El Mundial de Ciclismo en Pista realizado en Chile fue todo un éxito para el deporte nacional y su afán de seguir albergando competencias del más alto nivel internacional.

No solo las autoridades chilenas destacaron la buena organización del evento; el propio Enrico Della Casa, presidente de la Unión Ciclista Europea y vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), tuvo solo palabras de elogio para el torneo.

“Primero que todo, creo que este Mundial ha tenido una gran organización. La gente, los voluntarios y el Comité Organizador Local trabajaron muy bien. Un lindo velódromo, un lindo público. Es importante destacar que he recibido muchos mensajes desde Europa sobre las grandes imágenes que se han visto en televisión”, comenzó diciendo el dirigente.

Revisa también:

ADN

La pista del velódromo es muy rápida, y la calidad de la superficie es perfecta. Es una pista de madera pintada y muy bien mantenida. Por eso los corredores la han amado, han pasado un gran momento y tuvimos muy buenos rendimientos”, agregó.

La posibilidad de traer un Mundial de Ciclismo en Ruta a Chile

Della Casa cree que nuestro país está preparado para dar el siguiente paso y señaló: “Nuestro sueño sería organizar campeonatos mundiales de ruta en Sudamérica, porque es nuestro principal evento a nivel UCI. Es el único en el que podemos mostrar la ciudad y el país. Tratamos cada año de sumar una nación para hacerlo, y continuaremos en esa línea”.

Tuve la opción de visitar Santiago. Es una hermosa ciudad, y tener campeonatos mundiales de ruta allí sería fantástico, en mi opinión. Pero ese es mi sueño, el sueño de la UCI: venir a Sudamérica para un campeonato mundial de ruta en el futuro”, sentenció el dirigente.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad