La Florida vivirá una “corrida de miedo” en Halloween con entrada gratuita para toda la familia

Se trata de la Color Blaze La Florida Night que además ofrecerá un show y actividades especiales.

José Campillay

Las celebraciones de Halloween ya comenzaron y existe una gran variedad de panoramas. Uno de ellos será en La Florida, donde se vivirá con deporte y color.

Esto, con la corrida nocturna Color Blaze La Florida Night, que será completamente gratuita y para la cual se espera una gran asistencia de los vecinos.

La actividad, organizada por la Municipalidad de La Florida junto a las corporaciones del Deporte y de Fomento, busca reunir a familias completas (incluidas las mascotas) en una jornada que combinará actividad física, disfraces y un ambiente festivo.

“Queremos que las familias floridanas vivan una noche de Halloween distinta, entretenida y segura”, comentó el alcalde, Daniel Reyes, optimista por el resultado de la actividad.

“Esta corrida es una invitación a disfrutar juntos, a salir con los niños, los abuelos y las mascotas, a movernos, reírnos y compartir en comunidad”, señaló.

La jornada contará con un circuito de 4 kilómetros y diferentes zonas de color fluorescente, pensadas para darle un toque especial a la noche. El director de la Corporación del Deporte, Cristóbal Muñoz, recalcó el espíritu festivo del encuentro.

“En este caso existirán polos de color que además serán fluorecentes, así que será muy llamativo. Todo esto acompañado por un show de Halloween y otras atracciones para que todos lo pasen muy bien y lo más importante, de manera segura”, complementó.

La cita es para la noche de este jueves 31 de octubre, específicamente a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Kits y entradas

Si bien la participación es gratuita, quienes deseen contar con el kit oficial de la Color Blaze La Florida Night podrán adquirirlo en formato económico por $3.990, o completo desde $10.000. Además, quienes posean la Tarjeta Vecino VIVE La Florida obtendrán un 20% de descuento.

Las inscripciones están disponibles a través de Goldenpass.cl.

