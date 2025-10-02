;

AUDIO. “Tendremos una delegación histórica”: Juegos Parapanamericanos Juveniles tendrán representación récord del Team Para Chile

En conversación con ADN TOP, el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio, marcó la cuenta regresiva a menos de un mes del evento que se disputará en dos regiones del país.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

A contar del 31 de octubre y hasta el 9 de noviembre, Chile albergará los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Con eventos en la región Metropolitana y de O’Higgins, el Team Para Chile marcará un récord, pues se presentará en 11 de los 13 deportes que incluye el evento.

Revisa también:

ADN

En los deportes individuales, el Team ParaChile se presentará en para atletismo, boccia, gólbol, judo, para powerlifting, para tenis de mesa, para natación, para tiro con arco y tenis en silla de ruedas. Mientras que en los deportes colectivos, nuestra selección competirá en fútbol PC y baloncesto en silla de ruedas (damas y varones).

“Estamos muy bien, motivados, contentos, con hartas expectativas. Tendremos una delegación histórica. En Bogotá 2023 fuimos con 78 deportistas y ahora tendremos 120. Hay que destacar que 77 de estos 120 son de regiones, habla del gran trabajo para descentralizar el deporte y que el deporte paralímpico siga creciendo no solo en Santiago”, aseguró al respecto, en diálogo con ADN TOP, el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio.

En cuando a género, la selección la integran 49 mujeres y 71 hombres, mientras que Biobío, con 21 deportistas, es la segunda región con más clasificados, luego de la Metropolitana, que llevará 43 para atletas.

Soy un fiel creyente de tener una oportunidad que otros países no tienen con un semillero como Teletón, donde a temprana edad conocen el deporte en los distintos institutos, entendiendo que es una de las principales herramientas de rehabilitación. Tenemos una oportunidad linda para seguir haciendo este recambio generacional”, concluyó Sebastián Villavicencio en la cuenta regresiva a los Juegos Parapanamericanos Juveniles.

