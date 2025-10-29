;

FOTO. Como si nada hubiera pasado: Everton podrá contar con público ante Unión Española pese a la invasión de cancha ante la UC

La ANFP se ha tomado bastante tiempo para sancionar al cuadro viñamarino tras lo ocurrido en el Estadio Sausalito.

Hace dos semanas se vivió una imagen lamentable en el Estadio Sausalito. Durante el partido en que Everton recibía a la Universidad Católica, hinchas “ruleteros” invadieron la cancha para “apretar” a los jugadores, lo que terminó con la suspensión del encuentro.

Se esperaban fuertes sanciones por parte de la ANFP para el conjunto viñamarino; sin embargo, de momento esto no ha sucedido y, de hecho, para su próximo compromiso podrán vender entradas.

Así lo confirmó el club en sus redes sociales, donde informaron que “para el encuentro de este domingo frente a Unión Española, válido por la vigesimosexta fecha de la Liga de Primera Itaú, la Mesa de Coordinación de Seguridad ha autorizado la presencia de público en el Estadio Sausalito exclusivamente en los sectores Andes, Laguna y Marquesina”.

Solo la galería Cerro no podrá ser utilizada, precisamente el sector desde donde los hinchas invadieron la cancha en el duelo ante la UC.

Además, confirmaron que no se venderán entradas para el público visitante, por lo que los hinchas de Unión Española no podrán seguir a su equipo en un duelo clave por evitar el descenso.

