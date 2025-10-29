;

Aníbal Mosa entrega una de las noticias más esperadas por los hinchas de Colo Colo sobre el nuevo Estadio Monumental

El presidente de Blanco y Negro dio a conocer nuevos avances sobre la remodelación del recinto del “Cacique” y aseguró que el proyecto “no se ha detenido”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Claudio Santana

El pasado 19 de abril, en el marco de la conmemoración de sus 100 años de historia, Colo Colo realizó uno de los anuncios más esperados por sus hinchas: la presentación de la maqueta del nuevo Estadio Monumental.

El ambicioso proyecto, que prometía remodelar el recinto de Macul en los próximos años, despertó la ilusión inmediata de los fanáticos albos. Sin embargo, a varios meses de su anuncio, no han conocido nuevos avances al respecto.

Revisa también:

ADN

Sobre esta situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló con los medios tras la reunión de directorio realizada este miércoles y reveló en qué está el proyecto de remodelación del reducto de Pedrero.

“Nosotros tenemos bastante trabajo ya realizado con respecto a las consultoras. No se olviden que hicimos un plan de negocio con Legends, después se hizo la maqueta y ahora estamos en la definición de ver cuáles son las empresas que nos van a ir a buscar el financiamiento“, afirmó el timonel del “Cacique”.

En esa línea, Mosa confirmó la creación de una comisión para liderar el proyecto de remodelación y detalló que “tenemos contactadas cinco empresas, de las más importantes del mundo, y la idea de la comisión es de que ya empiece a darle celeridad a esta toma de decisiones".

“Yo propuse que estuviera Alfredo Stöhwing, Edmundo Valladares y yo. Son expresidentes y presidentes actuales que le van a dar un realce a esta comisión y también vamos a ir adelantando algún tipo de conversaciones con los distintos oferentes que queremos trabajar", añadió.

Además, el presidente de Blanco y Negro señaló que “esto tiene un piso de 100 millones de dólares aproximadamente. Eso es lo que tenemos que ir a buscar nosotros, entre 100 y 120 millones de dólares, que es lo que nosotros hemos hablado con las empresas de naming rights".

“El estadio, de cierta manera, no se ha detenido. Hemos seguido teniendo estas conversaciones. Aquí hay tres patas. Hay una pata que es la del estudio para determinar qué estadio queremos nosotros, qué capacidad, cuántos estacionamientos y qué lugares de comercio va a tener. Por otro lado tenemos los arquitectos y por otro tenemos que tener esta empresa que vamos a decidir, ojalá prontamente, que nos va a salir a buscar la plata", sentenció.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad