Aníbal Mosa entrega una de las noticias más esperadas por los hinchas de Colo Colo sobre el nuevo Estadio Monumental

El pasado 19 de abril, en el marco de la conmemoración de sus 100 años de historia, Colo Colo realizó uno de los anuncios más esperados por sus hinchas: la presentación de la maqueta del nuevo Estadio Monumental.

El ambicioso proyecto, que prometía remodelar el recinto de Macul en los próximos años, despertó la ilusión inmediata de los fanáticos albos. Sin embargo, a varios meses de su anuncio, no han conocido nuevos avances al respecto.

Sobre esta situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló con los medios tras la reunión de directorio realizada este miércoles y reveló en qué está el proyecto de remodelación del reducto de Pedrero.

“Nosotros tenemos bastante trabajo ya realizado con respecto a las consultoras. No se olviden que hicimos un plan de negocio con Legends, después se hizo la maqueta y ahora estamos en la definición de ver cuáles son las empresas que nos van a ir a buscar el financiamiento“, afirmó el timonel del “Cacique”.

En esa línea, Mosa confirmó la creación de una comisión para liderar el proyecto de remodelación y detalló que “tenemos contactadas cinco empresas, de las más importantes del mundo, y la idea de la comisión es de que ya empiece a darle celeridad a esta toma de decisiones".

“Yo propuse que estuviera Alfredo Stöhwing, Edmundo Valladares y yo. Son expresidentes y presidentes actuales que le van a dar un realce a esta comisión y también vamos a ir adelantando algún tipo de conversaciones con los distintos oferentes que queremos trabajar", añadió.

Además, el presidente de Blanco y Negro señaló que “esto tiene un piso de 100 millones de dólares aproximadamente. Eso es lo que tenemos que ir a buscar nosotros, entre 100 y 120 millones de dólares, que es lo que nosotros hemos hablado con las empresas de naming rights".

“El estadio, de cierta manera, no se ha detenido. Hemos seguido teniendo estas conversaciones. Aquí hay tres patas. Hay una pata que es la del estudio para determinar qué estadio queremos nosotros, qué capacidad, cuántos estacionamientos y qué lugares de comercio va a tener. Por otro lado tenemos los arquitectos y por otro tenemos que tener esta empresa que vamos a decidir, ojalá prontamente, que nos va a salir a buscar la plata", sentenció.