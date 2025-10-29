Miguel Ramírez revela la clave para afrontar una “final” contra Everton por la salvación: “Hay presión para los dos equipos”

Everton y Unión Española se enfrentarán este domingo, en un duelo que puede ser clave para ambos equipos que están peleando por no descender.

Todo esto porque los “ruleteros” están ubicados en el antepenúltimo puesto con 22 unidades, mientras que los “hispanos” marchan en el penúltimo lugar con 20 puntos.

Por lo mismo, ambos elencos jugarán con una presión importante, así lo reconoció Miguel Ramírez en conferencia de prensa. “Hay que tener tranquilidad, porque el partido en sí va a entregar una presión para los dos equipos. Habrá mucho en juego. Quien tenga la tranquilidad, la mesura y el orden para jugar, sin duda se va a quedar con los tres puntos”, señaló el DT del cuadro rojo.

“En la tabla de posiciones seguimos abajo, pero nos hemos acercado a los rivales que están arriba nuestro. Depende de nosotros el poder salir de esta difícil situación”, indicó “Cheíto” sobre el momento que vive su equipo.

Sobre el rival, el técnico “hispano” comentó: “Everton también viene de un periodo complicado. Tuvieron un cambio de entrenador y me imagino que Javier Torrente va a querer implementar su metodología, su forma de trabajar, para encarar este difícil desafío”.

“Vamos a enfrentar a un rival que juega bien, que tiene jugadores desequilibrantes, con buen juego aéreo. Vamos a ver con qué Everton nos encontraremos, porque Torrente le va a meter mano al funcionamiento del equipo para hacernos la noche difícil”, concluyó Miguel Ramírez.

Everton y Unión Española se medirán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, este 2 de octubre, a las 20:30 horas, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.