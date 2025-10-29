;

Miguel Ramírez revela la clave para afrontar una “final” contra Everton por la salvación: “Hay presión para los dos equipos”

El DT de los “hispanos” anticipó el partido que se jugará en Viña del Mar este domingo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Everton y Unión Española se enfrentarán este domingo, en un duelo que puede ser clave para ambos equipos que están peleando por no descender.

Todo esto porque los “ruleteros” están ubicados en el antepenúltimo puesto con 22 unidades, mientras que los “hispanos” marchan en el penúltimo lugar con 20 puntos.

Por lo mismo, ambos elencos jugarán con una presión importante, así lo reconoció Miguel Ramírez en conferencia de prensa. “Hay que tener tranquilidad, porque el partido en sí va a entregar una presión para los dos equipos. Habrá mucho en juego. Quien tenga la tranquilidad, la mesura y el orden para jugar, sin duda se va a quedar con los tres puntos”, señaló el DT del cuadro rojo.

Revisa también:

ADN

“En la tabla de posiciones seguimos abajo, pero nos hemos acercado a los rivales que están arriba nuestro. Depende de nosotros el poder salir de esta difícil situación”, indicó “Cheíto” sobre el momento que vive su equipo.

Sobre el rival, el técnico “hispano” comentó: “Everton también viene de un periodo complicado. Tuvieron un cambio de entrenador y me imagino que Javier Torrente va a querer implementar su metodología, su forma de trabajar, para encarar este difícil desafío”.

“Vamos a enfrentar a un rival que juega bien, que tiene jugadores desequilibrantes, con buen juego aéreo. Vamos a ver con qué Everton nos encontraremos, porque Torrente le va a meter mano al funcionamiento del equipo para hacernos la noche difícil”, concluyó Miguel Ramírez.

Everton y Unión Española se medirán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, este 2 de octubre, a las 20:30 horas, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad