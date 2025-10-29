;

Caída de avioneta en sector semi rural de San Felipe deja una persona muerta

Equipos de rescate trabajan en el lugar mientras se investigan las causas del siniestro del sector 21 de Mayo.

Martín Neut

Gonzalo Pérez

Una persona perdió la vida este miércoles luego de la caída de una avioneta en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso. El lugar del accidente es semi rural, ubicado entre San Felipe y Putaendo.

La tragedia ocurrió en calle Núñez, sector 21 de Mayo, donde rápidamente se desplegó un operativo de bomberos, Carabineros y personal de salud para atender la emergencia.

ADN

La Delegación Provincial de San Felipe confirmó el deceso y detalló que los equipos de emergencia trabajan en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

La persona fallecida se identificó cómo Fernando Tapia, presidente del Club Aéreo de San Felipe.

Testigos reportaron un fuerte estruendo antes de que la aeronave impactara en la zona residencial.

