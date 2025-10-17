“Solo queda el sentir que actuaste bien”: el emotivo mensaje de la pareja del piloto fallecido en accidente aéreo en Aysén

Durante este viernes se confirmó el hallazgo del helicóptero MH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que se encontraba desaparecido desde el jueves en la región de Aysén, mientras sobrevolaba el sector del refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, con cuatro tripulantes a bordo.

A través de un comunicado, la institución informó que tres de los ocupantes fueron encontrados con vida, mientras que uno de ellos falleció. El fallecido fue identificado como el capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, piloto de la aeronave y miembro del Grupo de Aviación N.º 9.

En redes sociales, la pareja del oficial compartió un emotivo mensaje tras conocerse la noticia. “Ni una maleta de lingotes entrega certeza, en estos momentos solo queda el sentir que actuaste bien y lo diste todo por esa persona”, escribió.

En el mismo post, añadió: “Si hay algo que pueda hacer, es retroceder el tiempo y disfrutarlo como si fuese el último”.

El helicóptero había perdido contacto con la base el jueves mientras realizaba labores en la zona austral. Las causas del accidente aún se investigan.