“Chile es como un país europeo, me siento muy segura aquí… Realmente me sorprendió”

La ciclista checa Sara Peterkova estuvo en nuestro país por primera vez. Compitió en el Mundial de Ciclismo Pista de Santiago 2025.

Daniel Ramírez

La ciclista checa Sara Peterkova, quien además es una celebridad en internet, llenó de elogios a nuestro país tras disputar el Mundial de Ciclismo Pista de Santiago 2025, evento que se llevó a cabo en el Velódromo de Peñalolén.

“Me ha sorprendido que Chile es como un país europeo. Me siento muy segura aquí. También he tenido la oportunidad de poder visitar la ciudad y de poder tomar fotografías, ha sido divertido”, señaló la europea en conversación con AS.

“No sabía con qué me iba a encontrar en Chile, pero realmente me sorprendió”, agregó la deportista de República Checa.

ADN

En la misma línea, Peterkova se mostró con ganas de volver a nuestro país. “Creo que sería agradable venir de vacaciones aquí. Siento que Chile tiene mucho más para darme y para poder explorar”, aseguró.

Por último, la ciclista checa abordó su faceta de influencer en redes sociales. “Siempre busqué ser influencer y de alguna manera compartir mi vida como ciclista. Creo que es algo interesante para las personas porque no hay muchos atletas profesionales que hagan esto. Siento que es bueno que el común de las personas conozcan como es el día a día de un profesional”, añadió Sara, quien tiene más de 126 mil seguidores en Instagram.

