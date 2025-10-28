Colegio Los Leones arrasa en su debut por la Liga Sudamericana de Básquetbol / Colegio Los Leones

Ayer lunes comenzó la participación de Colegio Los Leones de Quilpué en la Liga Sudamericana de Básquetbol.

En su estreno por el grupo D del torneo continental, en el Polideportivo León Condou de Paraguay, el cuadro “felino” arrasó con el local, San José.

Todo considerando que se impusieron por un claro 84-52, amparados en los 15 puntos de Nicolás Rebolledo, el máximo goleador del quinteto nacional.

En tanto, Kiandre Gaddy, refuerzo extranjero de Colegio Los Leones, se estrenó con 13 puntos en apenas 14 minutos de juego. También destacó Ignacio Carrión, con 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

“Los artífices son los jugadores, que ejecutan a la perfección el plan de partido, creen en lo que proponemos defensivamente y son muy generosos compartiendo el balón. Corrimos la pista y creo que hemos hecho un partido muy completo”, dijo tras el compromiso el entrenador Guillermo Frutos.

El triunfo de Colegio Los Leones es clave, considerando que Regatas de Argentina venció 77-75 a Pinheiros de Brasil. El siguiente partido en la Liga Sudamericana de Básquetbol para el cuadro nacional será hoy martes, a las 17:40 horas, contra el elenco de Corrientes.