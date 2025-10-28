Un paseo en Rancagua: Chile arrasa a Bolivia y logra su primer triunfo en la Liga de Naciones Femenina

La Roja femenina buscaba recomponerse del empate sin goles ante Venezuela en la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina, y lo consiguió de la mejor manera posible.

Chile goleó 5-0 a Bolivia en El Teniente de Rancagua y logró su primera victoria en la nueva versión de las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2027.

Las dirigidas por Luis Mena se pusieron en ventaja desde la primera jugada del partido, tras un penal al minuto de juego por una mano en el área boliviana, que Sonya Keefe (2′) transformó en gol.

Antes de cerrar la primera mitad, llegaron otras tres anotaciones para el combinado nacional: Keefe (8′) marcó su doblete, mientras que Fernanda Pinilla (18′) y Yastin Jiménez (45′) también se hicieron presentes en el marcador.

En la segunda mitad, la Roja golpeó nuevamente de entrada con un gol de Nayadet López (46′), quien definió completamente sola en el área chica de la visita.

Con este contundente resultado en Rancagua, Chile alcanza momentáneamente la primera posición con 4 puntos, a la espera de lo que hagan Colombia y Ecuador. Por su parte, Bolivia cierra la tabla sin puntos tras dos partidos.