VIDEOS. La Roja Femenina arranca la clasificatoria al Mundial 2027 con un sufrido empate ante Venezuela

En Barquisimeto, con el regreso a la portería de Christiane Endler al elenco nacional, Chile rescató una valiosa igualdad.

Carlos Madariaga

La Roja Femenina arranca la clasificatoria al Mundial 2027 con un sufrido empate ante Venezuela

La Roja Femenina arranca la clasificatoria al Mundial 2027 con un sufrido empate ante Venezuela / Comunicaciones FFCh

La selección chilena femenina tuvo un sufrido inicio de la Liga de las Naciones, instancia clasificatoria al Mundial 2027, donde pudo rescatar un empate ante Venezuela como visitantes.

En el Estadio Metropolitano de Cabudare, las llaneras controlaron el trámite del compromiso ante un elenco chileno que no tuvo demasiado juego en el primer lapso.

Deyna Castellanos fue quien protagonizó la primera llegada clara de Venezuela, pasada la media hora de juego, sin inquietar demasiado a la portería de Christiane Endler, que sí tuvo actividad al achicar a tiempo un disparo cruzado de Raiderlin Carrasco.

En el arranque del tiempo complementario, las nacionales se animaron a hacer un juego algo más ofensivo. A los 48 minutos, se reclamó penal sobre Mary Valencia, pero tras una larga revisión, el VAR desestimó sancionar la falta.

Yanara Aedo protagonizó uno de los pocos intentos en ataque de La Roja Femenina, sin éxito, al minuto 70. A medida que se acercó el final del partido, el elenco nacional padeció el desgaste físico y terminó encerrada por las llaneras, con Deyna Castellanos buscando infructuosamente el gol del triunfo.

Venezuela insistió ante los nervios de las dirigidas de Luis Mena, pero finalmente salieron airosas para llevarse un valioso 0-0 como visitantes.

Ahora, el elenco nacional volverá a Chile para su estreno como local en la Liga de las Naciones, el martes 28 de octubre, cuando reciban a Bolivia en El Teniente de Rancagua.

