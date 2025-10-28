;

VIDEO. Hinchas de Deportes Copiapó colman las calles por conseguir entradas para la “final” del ascenso ante la U. de Concepción

El “León de Atacama” y el “Campanil” podrían definir quién será el campeón de la Primera B y, con ello, obtener el ascenso directo a Primera División.

Javier Catalán

Foto: @deportescopiapo

Foto: @deportescopiapo

Este fin de semana se jugará la última fecha de la Primera B, donde Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción podrían definir al campeón de la categoría y, a su vez, el ascenso directo a la división de honor.

En el encuentro que se disputará en el norte del país, causó molestia la decisión del “León de Atacama” de vender entradas solo para el público local, dejando fuera a los hinchas del “Campanil” que querían acompañar a su equipo en un posible ascenso.

Sin embargo, para los copiapinos la medida fue una gran noticia. Este martes, al comenzar la venta de boletos, miles de personas llegaron hasta la sede del club para conseguir una entrada y estar presentes en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, generando filas que se extendieron por cuadras en la comuna del norte del país.

Además, los hinchas reportaron caídas en Serviticket, la plataforma encargada de la venta online, lo que provocó que aún más personas optaran por comprar sus entradas de manera presencial.

Deportes Copiapó y la Universidad de Concepción definirán al campeón de la Primera B y al primer ascendido a la Primera División este sábado 1 de noviembre desde las 16:00 horas.

