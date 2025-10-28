;

Nicolás Castillo sorprende y anuncia su fichaje en equipo de la Quinta División de Estados Unidos

El delantero formado en la Universidad Católica buscará una nueva oportunidad en el fútbol tras un fugaz paso por Santiago City.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Los últimos años en la carrera de Nicolás Castillo no han sido como, quizás, él hubiese querido, dejando más polémicas en redes sociales que actuaciones dentro de la cancha.

Tras salir de Universidad Católica a comienzos de este año, el delantero arribó a Santiago City, equipo de la Segunda División Profesional, donde solo alcanzó a disputar tres partidos.

Ahora, el atacante formado en San Carlos de Apoquindo confirmó que continuará su carrera en el City Soccer FC, conjunto que milita en la Quinta División de Estados Unidos.

Revisa también:

ADN

“Orgulloso de ser parte de City Soccer FC, un proyecto que busca hacer historia, trascender fronteras y generar impacto social. Apoyando el futuro de Chile y dando la oportunidad a jóvenes de venir a estudiar y jugar en Estados Unidos”, escribió el exseleccionado nacional en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el club estadounidense celebró su fichaje con entusiasmo: “¡Bienvenido al City! ¡Estamos más que emocionados de anunciar que el jugador profesional Nico Castillo se ha unido al City Soccer FC! Su experiencia, habilidad y pasión serán clave cuando enfrentemos la Lamar Hunt U.S. Open Cup. ¡Bienvenido a la familia, Nico!”, señalaron en su presentación oficial.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad