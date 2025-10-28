Nicolás Castillo sorprende y anuncia su fichaje en equipo de la Quinta División de Estados Unidos

Los últimos años en la carrera de Nicolás Castillo no han sido como, quizás, él hubiese querido, dejando más polémicas en redes sociales que actuaciones dentro de la cancha.

Tras salir de Universidad Católica a comienzos de este año, el delantero arribó a Santiago City, equipo de la Segunda División Profesional, donde solo alcanzó a disputar tres partidos.

Ahora, el atacante formado en San Carlos de Apoquindo confirmó que continuará su carrera en el City Soccer FC, conjunto que milita en la Quinta División de Estados Unidos.

“Orgulloso de ser parte de City Soccer FC, un proyecto que busca hacer historia, trascender fronteras y generar impacto social. Apoyando el futuro de Chile y dando la oportunidad a jóvenes de venir a estudiar y jugar en Estados Unidos”, escribió el exseleccionado nacional en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el club estadounidense celebró su fichaje con entusiasmo: “¡Bienvenido al City! ¡Estamos más que emocionados de anunciar que el jugador profesional Nico Castillo se ha unido al City Soccer FC! Su experiencia, habilidad y pasión serán clave cuando enfrentemos la Lamar Hunt U.S. Open Cup. ¡Bienvenido a la familia, Nico!”, señalaron en su presentación oficial.