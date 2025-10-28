;

FOTOS. Sebastián Vegas carga contra el arbitraje chileno tras su expulsión ante Limache: “Pareciera que se están burlando”

El defensor de Colo Colo utilizó sus redes sociales para dejar un potente mensaje a los jueces de nuestro país.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Sebastián Vegas fue uno de los principales apuntados tras el empate de Colo Colo ante Deportes Limache, debido a la tarjeta roja que recibió apenas cuatro minutos después de que los albos se quedaran con superioridad numérica por la expulsión de Yonathan Andía.

El defensor central salió en su propia defensa a través de redes sociales, donde apuntó directamente contra el arbitraje, señalando que se vio perjudicado por la segunda amarilla que le mostraron.

“No suelo hacer este tipo de cosas, pero me parece un buen momento para hacerlo. Unos lo llamarán viveza, otros dirán ‘le tocó compensar’ (no sé qué). Yo lo llamo falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras”, señaló en un post en Instagram, donde adjuntaba el video de la falta que le valió la segunda tarjeta amarilla.

Revisa también:

ADN

Hay semanas de esfuerzo, semanas de trabajo y dedicación, de las cuales pareciera que se están burlando y que de alguna manera afectan lo más importante, que es el equipo. Genera frustración, rabia e impotencia, pero a pesar de eso, el tiempo no se detiene y las ganas de trabajar y mejorar tampoco. Fuerte y firme, siempre hacia adelante”, sentenció el zaguero.

Además, en las historias temporales de la plataforma, compartió una publicación de un medio que informaba que la Federación Internacional de Arbitraje propone que las segundas amarillas puedan ser revisadas en el VAR, a lo que él agregó: “A ver si así mejoran un poquito los de nuestra liga”.

ADN

Captura: @sebavegas6

