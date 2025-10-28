Increíble, pero real: categorías menores de Colo Colo no podrán jugar esta semana por insólito error de la ANFP

Las malas noticias no dejan de golpear a Colo Colo, y no solo en el plantel profesional de los albos; ahora, las series menores también sufrieron una surrealista secuencia en el aeropuerto.

Según pudo saber ADN Deportes, la categoría proyección y la Sub 18 se encontraban en el terminal aéreo de la Región Metropolitana para viajar a Iquique y enfrentar a los “Dragones Celestes”, pero la ANFP cometió un error con los pasajes.

En lugar de emitir boletos desde Santiago a Iquique, se hicieron desde el norte hacia la capital, por lo que las categorías juveniles del “Cacique” debieron regresar al Estadio Monumental y se quedarán sin competir esta semana.

Desde el ente rector se justificaron señalando que el error fue de la aerolínea Sky, con quienes ya están comunicándose para gestionar la modificación de los pasajes para otra fecha.

Debido a esta situación, los partidos entre Deportes Iquique y Colo Colo de la categoría proyección y Sub 18 fueron reprogramados para el jueves 13 de noviembre.