Ningún jugador de Colo Colo se detuvo en la zona mixta del Estadio Nacional para conversar con la prensa tras el indeseado empate contra Deportes Limache por el Campeonato Nacional.

Uno que sí se detuvo a hablar, aunque en los pasillos del “Coliseo” de Ñuñoa, fue Vicente Pizarro, quien dialogó con la transmisión de TNT Sports y se mostró afectado por volver a dejar puntos en el camino.

“Muy frustrado. Creo que no era un partido para irnos así. Lo podríamos haber ganado; fue un partido trabado por las expulsiones, pero creo que era para llevarnos los tres puntos”, señaló de entrada el capitán de los albos.

“Han sido momentos difíciles en el año, en el que solamente nos sirve ganar. Por eso la frustración es muy grande. Hacemos un esfuerzo enorme y no nos está alcanzando. Necesitamos ganar sí o sí”, agregó.

Sobre el nivel de juego que han mostrado, comentó: “Somos muy intermitentes; tenemos que tratar de mantenernos los noventa minutos. Creo que el ‘profe’ tiene una idea que está trabajando y, día a día, se ve lo que propone. Hemos tenido un alza, pero no nos está alcanzando”.

“Ha sido un año de mucha dificultad, de muchos problemas en todos lados. La Sudamericana es el objetivo que nos queda. Sabemos lo que es Colo Colo y lo que se exige en el club. En estos momentos deberíamos estar peleando el campeonato y jugando copas internacionales; no se nos dieron los resultados y solo queda asumir”, sentenció Pizarro.