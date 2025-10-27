;

VIDEO. La desilusión de Vicente Pizarro por el presente de Colo Colo: “Hacemos un esfuerzo enorme y no nos está alcanzando”

“La Copa Sudamericana es el objetivo que nos queda”, dijo el capitán de los albos tras empatar con Deportes Limache.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Ningún jugador de Colo Colo se detuvo en la zona mixta del Estadio Nacional para conversar con la prensa tras el indeseado empate contra Deportes Limache por el Campeonato Nacional.

Uno que sí se detuvo a hablar, aunque en los pasillos del “Coliseo” de Ñuñoa, fue Vicente Pizarro, quien dialogó con la transmisión de TNT Sports y se mostró afectado por volver a dejar puntos en el camino.

Muy frustrado. Creo que no era un partido para irnos así. Lo podríamos haber ganado; fue un partido trabado por las expulsiones, pero creo que era para llevarnos los tres puntos”, señaló de entrada el capitán de los albos.

Revisa también:

ADN

“Han sido momentos difíciles en el año, en el que solamente nos sirve ganar. Por eso la frustración es muy grande. Hacemos un esfuerzo enorme y no nos está alcanzando. Necesitamos ganar sí o sí”, agregó.

Sobre el nivel de juego que han mostrado, comentó: “Somos muy intermitentes; tenemos que tratar de mantenernos los noventa minutos. Creo que el ‘profe’ tiene una idea que está trabajando y, día a día, se ve lo que propone. Hemos tenido un alza, pero no nos está alcanzando”.

“Ha sido un año de mucha dificultad, de muchos problemas en todos lados. La Sudamericana es el objetivo que nos queda. Sabemos lo que es Colo Colo y lo que se exige en el club. En estos momentos deberíamos estar peleando el campeonato y jugando copas internacionales; no se nos dieron los resultados y solo queda asumir”, sentenció Pizarro.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad