Persecución en Renca termina en balacera: detienen a tres personas, uno de los cuales terminó herido
De los cinco ocupantes del vehículo fueron capturados tres al intentar huir a pie; todos son ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular.
Durante esta madrugada del martes, una persecución policial en la comuna de Renca terminó con un intercambio de disparos entre carabineros y los ocupantes de un vehículo.
Todo comenzó cuando personal uniformado detectó un automóvil circulando con las luces apagadas en medio de un patrullaje preventivo.
Al intentar fiscalizarlos, los sujetos huyeron y, durante la huida, uno de ellos disparó directamente contra los funcionarios. Carabineros respondió al ataque y continuó la persecución, que concluyó a un costado de la autopista General Velázquez.
En ese punto los ocupantes descendieron del vehículo para escapar a pie. Tres de los cinco implicados fueron detenidos: todos de nacionalidad venezolana y en situación migratoria irregular, dos de 26 años y uno de 28.
Este último resultó herido por arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial.
