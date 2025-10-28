;

Ataque homicida en La Granja: hombre es baleado mientras se trasladaba en su auto

Una mujer que lo acompañaba lo trasladó hasta el hospital Padre Hurtado. El Equipo ECOH de la Fiscalía y la PDI investigan el caso.

Juan Castillo

Richard Jiménez

En horas de la madrugada de este martes, un hombre que se trasladaba en su vehículo junto a una mujer fue baleado en la comuna de La Granja.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en el sector de Cinco Norte con Once Poniente, población San Gregorio, cuando, por causas que se investigan, desconocidos abrieron fuego contra el auto.

La víctima recibió al menos un impacto de bala, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra grave.

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidio (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI se encuentran investigando este ataque homicida registrado en La Granja.

